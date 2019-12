Boeing hojnie podziękuje byłemu już prezesowi. Nawet 60 mln dolarów na spokojną emeryturę

Były już prezes Boienga Dennis Muilenburg pozostawił po sobie bardzo długą listę problemów, ale firma zadba o to, by po zakończeniu kariery nie musiał martwić się o pieniądze. Sama odprawa wyniesie ok. 7 mln dolarów, a do tego dojdą np. akcje Boeinga.

