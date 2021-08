Boom konsumpcyjny przygasa. Sprzedaż detaliczna w nowych danych GUS

Polska gospodarka w drugim kwartale tego roku odżyła. Pierwszy raz po dłuższej przerwie PKB rok do roku był na plusie i to ponad 10-procentowym. W dużej mierze to zasługa wzmożonej konsumpcji. Polacy zostawiają w sklepach coraz więcej pieniędzy, co nakręca koniunkturę.