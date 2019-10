Boris Johnson grozi: nie będę dłużej negocjował brexitu z Brukselą. Decyzji parlamentu nie może zignorować

Przedmiotem sobotnich obrad miała być wynegocjowana przez Borisa Johnsona w czwartek w Brukseli umowa brexitowa. Parlamentarzyści w ogóle nie pochylili się w głosowaniu nad umową, bo do porządku obrad dodano głosowanie poprawki Letwina , zgłoszonej przez dwóch parlamentarzystów: posła Partii Konserwatywnej sir Olivera Letwina i labourzysty Hilary'ego Benna.

Poprawka to rodzaj wentylu bezpieczeństwa – ma nie dopuścić do "przypadkowego brexitu bez umowy", czyli sytuacji, w której posłowie poparliby porozumienie, ale ustawa nie przejdzie całego procesu legislacyjnego przed 31 października.

Jej przyjęcie oznacza, że Johnson będzie musiał zwrócić się do Brukseli o przesunięcie terminu do 31 stycznia 2020 r. W tej sytuacji według rządu głosowanie nad poparciem porozumienia w sobotę byłoby bezcelowe.

Obejrzyj: Brexit. Co z Polakami? "Są tam takie branże, które bez nas nie istnieją"

Na przesłanie pisma ma czas do północy czasu europejskiego – w sobotę.

Boris Johnson najpierw powiedział, że Wielka Brytania opuści Unię w ustalonym terminie (red. do 31 października) oraz, że nie musi już dłużej niczego z Brukselą negocjować. Następnie opuścił salę obrad. To samo zrobili pozostali parlamentarzyści Partii Konserwatywnej.

Czy premier może nie zastosować się do zobowiązania, które wprost wynika z ustawy?

- Premier Johnson jest zobligowany przez prawo do tego drugiego. Musi więc napisać list do Unii Europejskiej, co nie znaczy, że ma obowiązek negocjować. Swoją droga, na rękę będzie mu sytuacja, w której Bruksela odmówi zgody na przedłużenie procesu – wyjaśnia w rozmowie z money.pl.