Brak lekarzy pogrąża kolejny oddział. Szpital w Chorzowie szuka miejsca dla małych pacjentów onkologii

W środę pierwszy mały pacjent onkologii i hematologii dziecięcej z Chorzowa musiał zostać przeniesiony. Trafił do szpitala w Zabrzu. Podobny los czeka w sumie 30 dzieci leczonych w chorzowskim szpitalu.

Dlaczego? Oddział musi zostać zamknięty z powodów kadrowych – tłumaczy money.pl rzecznik szpitala Kamil Nowak. Nie będzie funkcjonował do końca października. - To nie jest nowość, jeśli chodzi o polskie szpitale. Zwłaszcza w dziedzinie onkologii dziecięcej są kłopoty z brakiem specjalistów. Ostatnio z takimi problemami mierzyły się większe placówki od nas - Wrocław czy Kraków - dodaje.

Urzeczywistniają się więc dramatyczne scenariusze, przed którymi przestrzegali lekarze. W Polsce nie ma komu leczyć. Chorzów to kolejny przykład opisywany przez money.pl - odejście jednego lekarza pogrąża cały oddział szpitala .

Obejrzyj: Brak lekarzy w Polsce to efekt decyzji sprzed 10 lat. Balicki wskazuje na problem:

- Wciąż jeszcze spełniamy normę, której wymaga NFZ, czyli dwóch specjalistów na oddziale. Jednak pani ordynator jest w wieku emerytalnym i kończy pracę. Za chwilę nie będziemy mogli wypełnić narzuconych wymagań, a co najważniejsze zapewnić pełnej i fachowej obsługi medycznej małym pacjentom – przyznaje Nowak.

Co z pacjentami?

Szpital pilnie szuka miejsc, gdzie będzie możliwe dalsze leczenie ok. 30 małych pacjentów zamykanego oddziału.

Co trzeci lekarz w wieku emerytalnym

Dane, które przytacza OZZL, szokują. Średnia wieku np. pediatrów to 50+, to oznacza, że są u progu wieku emerytalnego. Dodajmy, że 30 proc. wszystkich obecnie pracujących lekarzy to osoby już w wielu emerytalnym, które w każdej chwili mogą odejść.