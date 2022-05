Brakuje rąk do pracy. Niemieckie firmy z coraz większymi problemami

Specjalista 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przeciez placa dla specjalistow w Niemczech minus duze koszty zycia, to wychodzi niewiele wiecej niz to co sie zarabia w Polsce. Wiec po co? Dla 40-50 tys wiecej rocznie? A poziom zycia w tych multikulturowych miastach to jest tragedia. W Niemczech jest gorzej niz w UK.