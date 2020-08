Branża fotowoltaiczna chce mieć wspólną fabrykę. Ma plan rozwoju do 2030 r.

Do porozumienia, o którym pisze "Rzeczpospolita", przystąpiły m.in. ML System, Bruk-Bet Solar, Hanplast czy JBGPV. Głównym celem jest zwiększenie skali działania, by obniżyć koszty, co pozwoli stawić czoło potentatom z Chin. Mają plan rozbudowy obecnych fabryk i budowę nowego zakładu produkującego ogniwa słoneczne. Inicjatywy te pochłoną 1,5 mld zł i mogą dać nawet 1,7 tys. nowych miejsc pracy.

Chiny są największym rynkiem świata w obszarze fotowoltaiki. Mają niskie ceny, a jakość produktów jest wysoka. – Często patrzymy na chińskie produkty jako na coś słabszego niż wyroby np. europejskie, ale w przypadku fotowoltaiki jest na odwrót. Polskie firmy muszą więc znacznie zwiększyć produkcję i zrozumieć, że kluczem do sukcesu jest równoczesna sprzedaż urządzeń na rynku krajowym i zagranicznym – podkreśla cytowany przez "Rz" Mirosław Bieliński, prezes Stilo Energy, firmy montującej instalacje PV na dachach domów.

Polska przeżywa boom, jeśli chodzi o pozyskiwanie energii ze słońca. Moc zainstalowana w fotowoltaice przekroczyła już 2 GW. Według szacunków jest obecnie ponad 200 tys. instalacji domowych i 6 milionów domów z dachami, na których można zainstalować panele fotowoltaiczne. Szacuje się, że taka przydomowa inwestycja zwraca się po 6–8 latach. Im cena energii elektrycznej na rynku jest wyższa, tym szybszy zwrot.

- Instalacja do 10 kilowatów (kW) w zupełności wystarczy, by zapomnieć o płaceniu za prąd i ogrzewanie. Przy dzisiejszej technologii dotyczy to domów o powierzchni 100-140 metrów kwadratowych. Przy dobrych częściach możemy to mieć za 50 tys. zł - mówił w rozmowie z money.pl Arkadiusz Witt z firmy Involte, zajmującej się instalacjami fotowoltaicznymi i innymi technologiami OZE.

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) szacuje, że w latach 2010–2018 spadek kosztów wytworzenia prądu w elektrowniach słonecznych sięgnął aż 77 proc. Swoje zrobiły też fundusze unijne i rządowy program "Mój prąd" z budżetem sięgającym 1 mld zł, w ramach którego można pozyskać do 5 tys. zł na przydomową instalację. Do połowy lipca do programu wpłynęło już 100 tys. wniosków.

