Fotowoltaika w Polsce coraz popularniejsza. Bardzo duży wzrost liczby małych instalacji

W 2019 roku najwięcej nowych mocy zainstalowano 640 MW w mikroinstalacjach, stanowiły ponad 70 proc. całkowitej mocy zainstalowanej w fotowoltaice. To oznacza prawie trzykrotny wzrost rok do roku. Już w pierwszym kwartale 2020 przyłączono do sieci około 300 MW mikroinstalacji.

Dotychczas do eksploatacji zostało oddane około 370 MW w farmach fotowoltaicznych. Oznacza to, że w latach 2021 i 2022 nastąpi boom inwestycyjny w tym sektorze, kiedy to projekty z trzech aukcji będą oddawane do eksploatacji.