Branża gastronomiczna jeszcze przez co najmniej dwa tygodnie w zawieszeniu

Jedynymi lokalami serwującymi posiłki są hotele, ale z ich usług mogą skorzystać wyłącznie osoby zameldowane na nocleg. Pozostałe restauracje, bary, puby i kawiarnie czekają na zielone światło i wytyczne co do "reżimu sanitarnego", który będą musiały wdrożyć.

- Dyskutujemy także wewnętrznie, jak powinno przebiegać odmrażanie gastronomii i staramy się nasze opinie przedkładać administracji rządowej. Nie jest to taki łatwy temat, gdyż musimy znać zasady, by później, zgodnie z nimi przygotować lokale, zakupić potrzebne materiały ochronne jak np. płyny do dezynfekcji, rękawiczki, ustalić wewnętrzne regulacje i szkolenia, w końcu "zatowarować się" od nowa i pozyskać niezbędne na to wszystko środki – zwraca uwagę w rozmowie z money.pl Sylwester Cacek, prezes zarządu Sphinx Polska.

Ławeczka w galerii handlowej to nie kawiarnia