Branża mięsna pod ostrzałem. Najpierw podatek, teraz zakaz reklam

Organizacje pozarządowe od lat apelują o konieczność wprowadzenia zmian, które przyczyniłyby się do zmniejszenia produkcji mięsa. Chodzi przede wszystkim o ochronę środowiska i walkę ze zmianami klimatu. Nadzieja na to pojawiła się rok temu, kiedy Komisja Europejska pracowała nad dokumentem "Od pola do stołu", który jest elementem Zielonego Ładu. Organizacje pozarządowe chciały, by znalazł się tam podatek od mięsa. Wpływy z tego podatku, podkreślmy niemałe, bo oszacowane na 32,2 mld euro rocznie, miałyby być przeznaczane dla rolników na inwestowanie w bardziej zrównoważone praktyki. Rozwiązanie nie zyskało aprobaty unijnych urzędników i o nowym podatku szybko zapomniano.

Pomysł na podatek od mięsa pojawił się już lata temu w Szwecji. Organizacje zajmujące się ochroną środowiska i zwierząt próbowały przebić się z nim także w Danii i Niemczech. W żadnym z tych krajów, jak dotąd, takiego rozwiązania nie wprowadzono.

Cięcia w promocji

Temat podatku ucichł, za to coraz więcej mówi się o innym rozwiązaniu – konieczności obniżenia wydatków na promocję mięsa. Unia Europejska na reklamę produktów odzwierzęcych wydaje miliony. W 2020 roku z puli 201 mln euro na reklamy mięsa poszło 23 mln euro. Z danych organizacji ProVeg wynika, że w latach 2017-2019 w UE przeznaczono na ten cel 71,5 mln euro. - Jako ProVeg International wzięliśmy ostatnio udział w konsultacjach publicznych UE na temat oceny polityki promocji rolnej UE, prosząc UE o przesunięcie budżetu promocyjnego z promocji mięsa i nabiału na promocję produktów roślinnych. UE otworzyła obecnie kolejną rundę konsultacji, w której ProVeg weźmie udział, a która zakończy się 9 marca - przypomina Marcin Tischner z ProVeg Polska.

ProVeg widzi duże pole do negocjacji. Organizacja przypomina, że w dokumencie "Od pola do stołu", padło ważne stwierdzenie. - Stwierdzono wyraźnie, że "przejście na dietę opartą w większym stopniu na produktach roślinnych [...] zmniejszy nie tylko ryzyko rozwoju chorób zagrażających życiu, ale również wpływ systemu żywnościowego na środowisko" - cytuje Marcin Tischner.

Koniec reklam

W Polsce temat promocji mięsa wypłynął za sprawą europosłanki Sylwii Spurek, która w programie "5 dla branży roślinnej" zaproponowała zakaz reklamy produktów odzwierzęcych. - Zgodnie z analizami Greenpeace oraz innych organizacji pozarządowych i instytucji naukowych sektor produkcji zwierzęcej odpowiada za 17 proc. całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE. Przemysłowa hodowla zwierząt jest jedną z głównych przyczyn wylesiania i degradacji środowiska - mówi money.pl dr. Sylwia Spurek, radczyni prawna, obrończyni praw człowieka i praw zwierząt, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, obecnie posłanka do Parlamentu Europejskiego.

Jak twierdzi, każdego roku 75 proc. z ok. 4,2 miliarda euro dostępnych w ramach środków z Wspólnej Polityki Rolnej wydawanych jest właśnie na sektor hodowlany. - Finansujemy z publicznych pieniędzy coś, co szkodzi środowisku, bioróżnorodności, pogłębia katastrofę klimatyczną. Potem wydajemy znowu publiczne pieniądze na przeciwdziałanie skutkom działania branży mięsnej i to nie tylko na zwalczanie katastrofy klimatycznej. Bo kolejnym problemem jest zdrowie ludzi – mówi europosłanka, przypominając jednocześnie, że WHO od lat alarmuje o rakotwórczych właściwościach czerwonego i przetworzonego mięsa, a Światowa Organizacja Zdrowia umieściła to mięso na liście czynników rakotwórczych obok azbestu i tytoniu.

"Strzał w kolano"

Co na temat ograniczeń w promocji mięsa sądzi branża? Witold Choiński, prezes zarządu związku Polskie Mięso, twierdzi nie tylko, że takiego zakazu nie powinno być, ale nawet więcej, na promocję mięsa i mleka w Polsce powinno się przeznaczać więcej środków. - W takim kraju jak Polska, gdzie przemysł rolno-spożywczy ma tak duże znaczenie gospodarcze i żywieniowe, powinno się przeznaczać dużą część budżetu na promocję mięsa i mleka, bo to z tych produktów Polska słynie na całym świecie - mówi.

- Przykładowo w Australii rocznie wydaje się na promocję samej tylko wołowiny ponad 200 mln dolarów. U nas 5-6 mln zł. To kropla w morzu potrzeb - podaje. Nie wierzy, by pomysł europosłanki mógł zyskać aprobatę rządzących. Przypomina, że przemysł rolno-spożywczy stanowi olbrzymią gałąź gospodarki. - Razem z rolnikami to prawie 15 proc. PKB. Zrezygnowanie z tego przemysłu w kraju, który jest krajem rolniczym i z tego żyje, byłoby, mówiąc kolokwialnie, strzeleniem sobie w kolano - twierdzi.

Polska ma być pierwsza

Zakazu reklam mięsa nie wprowadził jak dotąd żaden kraj w Unii Europejskiej. - Czy ktoś jest liderem tych zmian? Nie, ale dlaczego mamy czekać na innych, dlaczego Polska nie może być liderką zmian w zakresie zielonej transformacji? - pyta Sylwia Spurek.

Dyskusje na temat zakazu reklam mięsa toczą się jednak w innych krajach UE. Pod najsilniejszym ostrzałem są Niemcy. Zakaz reklam postuluje tam Greenpeace. - Postulat zakazu reklam dotyczy Niemiec, gdzie ponad 95 proc. mięsa pochodzi z przemysłowych hodowli. Dlatego niemiecki Greenpeace zamówił ekspertyzę, z której wynika, że taki zakaz byłby zgodny z prawem niemieckim i UE. W Polsce nie planujemy takiej kampanii - wyjaśnia Dominika Sokołowska z Greenpeace Polska.

Europosłanka Sylwia Spurek twierdzi, że na razie sprawa przemysłowego rolnictwa w Polsce przypomina sprawę górnictwa i energetyki. - Przez wiele lat politycy mówili: spokojnie, nic się nie dzieje, nic się nie zmieni i zamiast podejmować decyzje tylko rolowali problemy. Teraz robią to samo z rolnictwem. A wygaszanie ferm przemysłowych jest nieuchronne. Oczywiście lobby i branża mięsna oraz mleczna reagują histerycznie na moje propozycje i trudno się im dziwić, bo zaczynają rozumieć, że kończy się czas, kiedy z publicznych pieniędzy dokładamy do ich biznesów - twierdzi.

