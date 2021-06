Brexit. Brytyjczycy mieszkający w Polsce składają wnioski, by utrzymać benefity

Od początku roku ponad 2 tys. obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin złożyło wnioski o wydanie nowych dokumentów pobytowych - informuje Urząd do spraw cudzoziemców. To ważne, by wymienić dokument na właściwy, bo potwierdza on korzystanie z uprawnień beneficjenta przy przekraczaniu granic i podczas pobytu w Polsce.