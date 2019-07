Brexit. Brytyjskie władze wzywają Polaków, by zarejestrowali się w systemie osiedleńczym

Caroline Nokes, wiceminister spraw wewnętrznych ds. imigracji zaapelowała, by nie odkładać tego na ostatnią chwilę – tym bardziej, że rejestracja zajmuje nie więcej niż 10 minut i jest całkowicie bezpłatna.

Aby uzyskać status osoby osiedlonej, trzeba udowodnić, że w ostatnich pięciu latach każdego roku przebywało się na terytorium Zjednoczonego Królestwa przez co najmniej sześć miesięcy. W przeciwnym razie osoba składająca wniosek otrzyma tymczasowy status osiedlony, który będzie można zmienić na osiedlony po spełnieniu wymogu pięciu lat – wyjaśnia PAP.

Jeśli dojdzie do porozumienia Londynu z Brukselą w sprawie warunków opuszczenia Wspólnoty, obywatele UE będą mieli do końca czerwca 2021 r. czas na złożenie wniosku w nowym systemie. W razie brexitu bez umowy czas ten skróciłby się do końca grudnia 2020 r.