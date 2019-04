Brexit. Donald Tusk proponuje Wielkiej Brytanii elastyczne opóźnienie brexitu

Jak pisze BBC , propozycja Tuska to odpowiedź na niezdolność Izby Gmin do podjęcia wiążącej decyzji w sprawie brexitu.

"Elastyczność" polega na tym, że jeśli brytyjski parlament wcześniej przegłosuje umowę, to brexit nastąpi wcześniej, ale jeśli sytuacja patowa będzie się utrzymywać, to UE poczeka.

Theresa May uważa, że dalsze odsunięcie daty brexitu jest potrzebne, jeśli Wielka Brytania ma uniknąć wyjścia z UE bez umowy. Jednocześnie opowiada się za opóźnieniem tak krótkim, jak to możliwe.

Jedna z posłanek Partii Pracy zgłosiła w środę wniosek, który mówił wprost: jeśli nie zatwierdzimy umowy brexitowej do 12 kwietnia, to premier musi poprosić Unię o przedłużenie terminu. Wszystko po to, by uniknąć twardego brexitu.