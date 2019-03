Brexit. Londyn musi obrać jakiś kurs, będzie seria głosowań

W poniedziałek została przegłosowana poprawka do rządowego projektu neutralnej uchwały na temat stanu negocjacji ws. brexitu, zgłoszona przez Olivera Letwina, szefa gabinetu w rządzie Davida Camerona. Odbyło się to wbrew rządowi Theresy May, mimo to poprawka została przyjęta różnicą 27 głosów - za było 329 członków Izby Gmin, przeciw - 302.