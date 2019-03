Brexit może zaskoczyć na granicy. Sprawdź, jak uniknąć problemów

Niepewność to już ewidentnie problem wszystkich, którzy w najbliższym czasie wybierają się na Wyspy. Co spotka ich na granicy w czasie przełomu związanego z brexitem? Czy podróżni planujący powrót z Wysp np. na początku kwietnia mogą być pewni, że wrócą na podstawie dowodu osobistego?

- Chciałabym uspokoić, że nie ma takiej możliwości, aby obywatel RP nie został wpuszczony do Polski. Powrót do ojczystego kraju Polakom gwarantuje konstytucja, która mówi wprost, że "obywatelowi polskiemu nie można zakazać powrotu do kraju" - zapewnia w rozmowie z money.pl Agnieszka Golias, rzecznik Komendanta Głównego Straży Granicznej.

- Według informacji brytyjskiego Home Office, niezależnie od tego, czy umowa między Wielką Brytanią a Unią Europejską zostanie podpisana, do 31 grudnia 2020 roku będzie można podróżować do Wielkiej Brytanii na podstawie ważnego dowodu osobistego - słyszymy w biurze rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych .

By nie mieć tu absolutnie żadnych wątpliwości, pytania kierujemy również do brytyjskiego MSZ. Jednak do czasu opublikowania tego artykułu, Foreign Office nam nie odpowiedziało. Na internetowej stronie resortu przygotowano jednak specjalny dział: "Prepare for EU Exit" (Przygotuj się na brexit).