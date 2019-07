Brexit. Partia Pracy proponuje drugie referendum

Lider Partii Pracy Jeremy Corbyn rozesłał we wtorek email do członków partii zawierający stanowisko w sprawie przyszłości Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.

Jak podaje "The Guardian", Corbyn napisał, że niezależnie od tego, kto zostanie nowym liderem będących u władzy konserwatystów (na 23 lipca zaplanowany jest wybór szefa Partii Konserwatywnej, który zastąpi Theresę May), powinien jeszcze raz dać ludziom zagłosować w sprawie brexitu.

Odrzucali zarazem umowę brexitową wynegocjowaną przez premier Theresę May z Brukselą. Umowa ta przepadła w aż trzech głosowaniach zorganizowanych w brytyjskim parlamencie, co doprowadziło do impasu ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE i odsunięcia brexitu w czasie - według obecnych ustaleń do 31 października.