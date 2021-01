Buble prawne, o których nie wiesz. W akcie urodzenia 3 ojców, a przerwa na karmienie piersią dla matki nastolatka

Szczególnie komplikuje to sprawę dzieci. Nawet gdy ojciec i dzieci zgodnie przyznają, że ojcostwo jest dla nich jasne, trzeba to rozstrzygać przed sądem. Sprawy ciągną się latami, są kosztowne i stresujące.

Ewidentnym bublem są też przepisy o przerwach w pracy na karmienie dzieci. Przerwa na karmienie piersią przysługuje nawet rodzicowi... nastolatka. Wszystko dlatego, że w polskim prawie nie ma żadnych ograniczeń czasowych do korzystania przez pracownicę z prawa do przerw na karmienie dziecka piersią.

Odpowiedni przepis nie uzależnia tego ani od wieku dziecka, ani od udowodnienia faktu jego karmienia w ten sposób. Zdaniem ekspertów, prawo wymaga zmiany, bo rodzi wątpliwości, a pracodawca nie ma możliwości zakwestionowania uprawnienia, nawet gdy dochodzi do nadużyć.

Buble i sprzeczności są wszędzie

Doskonale wiedzą o tym przedsiębiorcy. Prosty przykład, Firmy nie wiedzą, jak stosować przepisy w zakresie wystawiania faktur do paragonów przy transakcjach do 450 złotych. Krajowa Informacja Skarbowa wydaje sprzeczne interpretacje, a dostępne objaśnienia niewiele pomogły.

Kłopoty paragonami i pracą zdalną

Cały czas brakuje też przepisów o pracy zdalnej. To kolejne źródło problemów. Zdecydowanie ten deficyt stał się szczególnie istotny teraz, w okresie epidemii. Pracodawcy oczekują możliwości wykonywania pracy zdalnej. I chcą w tym zakresie działać za zgodą pracowników, a nie im ją narzucać.

Co może zaskakiwać, do poprawy są też same przepisy o tworzeniu przepisów, czyli prawa. Akty prawne tworzone są w pośpiechu, a zmiana goni zmianę. Ustawa covidowa była zmieniana aż 66 razy i niewielu za tym nadąża.