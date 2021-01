Podatki 2020. Niech list z ZUS-u cię nie zdziwi. Pisma do 8 mln osób

krzych 47 min. temu zgłoś do moderacji 105 20 Odpowiedz

OK. ZUS rozsyła deklaracje,czy ZUS wraz z tymi deklaracjami nie mógłby wysyłac zaproszeń na szczepienie przeciwko covid 19? ZUS ma dane wszystkich seniorów,wiec gdyby ZUS rozesłał zaproszenia na szczepienia ,na konkretny dzień i godzine,to niepotrzebne by było rejestrowanie się seniorów na szczepienia,zatrudnianie dodatkowych osób w infoliniach etc