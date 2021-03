Budowa dróg. Kierowcy mogą już jeździć nową obwodnicą Wrześni

Wschodnia obwodnica Wrześni w woj. wielkopolskim ma 5 km. długości. Droga nie jest zatem zbyt długa, ale dla mieszkańców miasta ma ona olbrzymie znaczenie. Obwodnica przyjmie cały ruch tirów, które do tej pory przejeżdżały przez centrum miasta.

Władze Wrześni podkreślają, że do tej pory żyło się w tym mieście dużo ciężej. Wszystko dlatego, że krajowa nr 15 przebiega przez samo centrum miasta, a do tej pory to właśnie tędy przejeżdżały wszystkie ciężarówki i inne samochody.

Te 5 km z Wrześni to zaledwie ułamek rządowych planów "otwarć drogowych" w tym roku. Jak zapewnił w programie "Money. To się liczy" Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, rząd chce , by kierowcy dostali 400 kilometrów nowych dróg do końca 2021 r.