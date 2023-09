Budowlanka w kryzysie. Rząd przed wyborami rzuca koło ratunkowe

Według "Rz" to efekt dużych problemów branży, która mocno odczuła skutki wojny w Ukrainie. Firmy realizujące kontrakty jeszcze sprzed wybuchu wojny mają na nich tracić. Dlatego liczą na środki z Krajowego Funduszu Drogowego - chodzi o 10 proc. waloryzację kontraktów, co miałoby "zapobiec przypadkom upadłości wykonawców i zatrzymania budów, przed którymi od miesięcy ostrzegają branżowe organizacje zrzeszające wykonawców".

Duży wzrost cen

Polski Związek Pracodawców Budownictwa twierdzi, że wydatki ponoszone przez wykonawców ponad obecny wskaźnik waloryzacji wynoszą 1 mld zł. I to pomimo zwiększenia przez rząd waloryzacji wiosną zeszłego roku. Był to niezbędny ruch, gdyż ceny paliw i energii oraz materiałów budowlanych wystrzeliły. Do tego z placów budowy zniknęło nawet 30 proc. pracowników z Ukrainy. W sumie do wsparcia dla drogowców dorzucono 2,6 mld zł.