Budownictwo hamuje. Materiały budowlane nie drożeją już w takim tempie

– Chociaż większość materiałów budowlanych wciąż jest horrendalnie droga, to w ostatnich tygodniach materiały przestały wreszcie drożeć w takim tempie jak od połowy 2021 r. do połowy 2022 r. – mówi w rozmowie z money.pl dr Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest co najmniej kilka. To, co zaskakuje, to stabilizacja wśród najszybciej drożejącego materiału – płyt OSB.