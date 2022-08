Ceny materiałów budowlanych idą w górę! Jest drożej niż rok temu

Heniu 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Wykonawcy już szukają nowych budów mają zapewnione prace na jeszcze 2-3 miesiące. Ten artykuł jest wyssany z palca. Może inflacja idzie w górę i pewne rzeczy chcąc nie chcąc idą w górę, głownie cement, czy pustaki typu gazobeton do którego idzie dużo wapna a to poszło jak i cement w górę (względy energii i popytu w Niemczech ). Ceny są napompowane styropian, stal już spadły, zapowiada się poważny kryzys w budowlance. Ludzie nie dostają kredytów. Chcą kupować i byłby popyt ale nie ma za co. Zapytajcie murarzy oni już zaczynają się borykać co robić.