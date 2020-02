Budżet 2020 przyjęty. Sejm zagłosował

Przed głosowaniem nad całością ustawy budżetowej marszałek Elżbieta Witek dopuściła pytania z sali. Premier i cały obóz rządzący - ku niezadowoleniu opozycji - nie chciał wysłuchać pytań. - Nie chcecie, to nie słuchajcie. Polacy usłyszą prawdę o budżecie - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak pisaliśmy już w money.pl, brak deficytu będzie możliwy m.in. dzięki jednorazowym wpływom do budżetu (ze sprzedaży praw do emisji CO2, opłaty przekształceniowej OFE czy częstotliwości 5G). Oprócz tego pomagają nowe podatki, wprowadzone przez PiS. Te rocznie dają do budżetu nawet 14 mld zł.