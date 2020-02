Nowe podatki PiS. Dzięki nim budżet zyska 14 mld zł

Zresztą sektor handlowy też prawdopodobnie zapłaci więcej. PiS liczy, że wygra apelację przed unijnym trybunałem i będzie mógł wprowadzić oprotestowany przez Komisję Europejską podatek handlowy. Jeśli tak się stanie, to do wspólnej kasy wpłynie rocznie około 2 mld zł.

Gdy dodamy do tego jednorazowe wpływy w 2020 roku - podatek z tytułu przeniesienia środków z OFE czy pieniądze ze sprzedaży praw do emisji CO2 i częstotliwości 5G, to okaże się, że ukryty deficyt może sięgnąć nawet 20 mld zł. A gdy dodamy do tego podatki wprowadzone przez PiS - nawet ponad 30 mld.