emerytury Agata Kalińska 43 minuty temu

Likwidacja OFE przegłosowana

Sejm uchwalił ustawę likwidującą Otwarte Fundusze Emerytalne. Oznacza to, że osoby posiadające pieniądze w OFE będą musiały zdecydować, czy mają one trafić na Indywidualne Konta Emerytalne czy do ZUS.

Podziel się Dodaj komentarz