Likwidacja OFE. "Nie ma planu B"

- To możliwe, choć mało prawdopodobne. Dla dużej liczby uczestników OFE kluczowe jest dziedziczenie środków. W takim wypadku jednak nic się nie stanie, a jedynie więcej aktywów trafiłoby do Funduszu Rezerwy Demograficznej - powiedział PAP Biznes prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Środki przeniesione do ZUS trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a zarządzać nimi będzie PFR TFI.

Jak wynika z wyliczeń PAP Biznes, przy założeniu, że do funduszu trafi nie 20 a 30 proc. środków zgromadzonych w OFE, liczba spółek giełdowych, w których PFR TFI będzie miał przynajmniej 10-proc. udział, wyniesie ok. 25. W Kętach, Ferro i Develii PFR TFI będzie miał ponad 20 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Stanie się w tych spółkach - a także w Sanoku, AB, Kruku i Agorze - największym, pojedynczym akcjonariuszem.

- Udało się uzgodnić dostosowanie do aktualnego zaangażowania OFE w akcje, ponieważ spadło ono do ok. 75 proc. w porównaniu do ok. 80 proc. na etapie tworzenia projektu ustawy. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której OFE muszą szybko kupić dużo akcji, a kilka miesięcy później sprzedać - powiedział PAP Biznes Paweł Borys.