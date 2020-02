Pieniądze dla TVP i Polskiego Radia. Sejm zagłosował w sprawie 2 mld zł rekompensaty

Za przekazaniem pieniędzy mediom publicznym głosowało 232 posłów, przeciw było 220 parlamentarzystów. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi na biurko Andrzeja Dudy. Wystarczy jego podpis, aby do mediów publicznych popłynęły ogromne pieniądze.

Chodzi aż o 1,95 mld zł, z czego większość ma trafić do zarządzanej przez Kurskiego Telewizji Polskiej. Mają one zrekompensować mediom publicznym mizerne wpływy z abonamentu.

Przypomnijmy - pod projektem ustawy, który trafił do Sejmu w grudniu ubiegłego roku, podpisała się grupa posłów PiS. 9 stycznia Sejm "przyklepał" ten projekt, a następnie trafił on do Senatu, gdzie większość ma opozycja.