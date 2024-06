Budżet 2025. Rząd ujawnia kluczowe założenia

wer 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

dług sektora finansów publicznych ma wynieść 57,3 proc. czyli: W przypadku, gdy relacja długu publicznego w stosunku do PKB: jest większa od 55%, ale mniejsza od 60%, to a) w projekcie budżetu na kolejny rok: nie przewiduje się istnienia deficytu budżetowego państwa lub uchwala się budżet zapewniający spadek relacji długu Skarbu Państwa do PKB w stosunku do roku bieżącego nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej waloryzacja rent i emerytur nie może przekroczyć poziomu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku budżetowym wyklucza się możliwość udzielania z budżetu państwa nowych pożyczek i kredytów ogranicza się wzrost wydatków wielu instytucji państwowych, takich jak: Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta RP, Trybunał Konstytucyjny, Najwyższa Izba Kontroli, Sąd Najwyższy, by nie przekroczył wydatków w administracji rządowej. b) Rada Ministrów jest zobowiązana do przeglądu wydatków budżetu państwa, finansowanych środkami pochodzącymi z kredytów zagranicznych oraz przeglądu programów wieloletnich c) Rada Ministrów jest zobowiązana do przedstawienia programu sanacyjnego, mającego na celu obniżenie relacji długu publicznego do PKB d) wprowadza się ograniczenia wysokości wydatków jednostki samorządu terytorialnego