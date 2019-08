Budżet na 2020 r. Minister finansów Marian Banaś: To zasługa reform celno-skarbowych

Budżet, w którym nie ma deficytu, to zdaniem ministra finansów Mariana Banasia efekt zmniejszenia luki VAT. - Przystąpiliśmy do reformy służb celno-skarbowych. Na początku 2009 luka podatkowa wyniosła 9 proc. i w kolejnych latach wzrosła do 26 proc. Obniżyliśmy tę lukę do 11,5 proc., czyli poniżej średniej europejskie, która wynosi 15 proc. - wyjaśnia szef resortu finansów na antenie TVP Info.