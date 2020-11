Budżet UE. Senat apeluje do rządu o przyjęcie wynegocjowanego budżetu

W uchwale Senat "wzywa rząd do poszanowania interesu narodowego i wycofania się ze sprzecznej z polską racją stanu groźby wetowania budżetu Unii Europejskiej".

W uchwale możemy przeczytać także, że "rząd PIS grozi" Polakom oraz mieszkańcom Unii Europejskiej "zabraniem tych funduszy tylko dlatego, by nadal łamać zasady praworządności, kontynuować atak na niezależne sądy", co ma "zapewnić bezkarność funkcjonariuszom formacji rządzącej".

Senat odrzuca w uchwale też stwierdzenia premiera, że "nie do takiej Unii wchodziliśmy", oraz "to nie jest Unia, która ma przed sobą przyszłość". "Senat przypomina, że podjęta przez naród decyzja o wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, która jest nie tylko wspólnotą gospodarczą, ale przede wszystkim wspólnotą wartości, jest aktualna i ostateczna" - głosi uchwała.