Burmistrz Szczyrku: stanęliśmy w obliczu klęski

Co ze świętami i sylwestrem? Na razie hotele narzekają. Wiceminister jednak dobrej myśli

- Ferie, które zwykle były rozłożone na różne województwa w różnym czasie, dzisiaj muszą być skumulowane w jednym czasie po to, by ruch był najmniejszy, by nie zamawiać wyjazdów, by nie wyjeżdżać za granicę, by siedzieć w domu, by mobilność była jak najmniejsza - argumentował w sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.