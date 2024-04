Był pozew, jest ekspresowy wyrok. Poszło o alimenty

Pozew za wypowiedź o alimenty

Choć kandydat Koalicji Obywatelskiej nie wskazał, o kogo mu konkretnie chodzi, to jednak Tomasz Hejna odczytał to jako przytyk w swoim imieniu. Dlatego też zdecydował się pozwać prezydenta trybie wyborczym.

Kim jest Tomasz Hejna?

A kim on jest? Tomasz Hejna to twórca facebookowego profilu "Gemela Poznańska". Wytyka na nim władzom miasta opieszałość m.in. w sprawach nielegalnych reklam. Startuje on z komitetu Społeczny Poznań (który tworzą aktywiści miejscy i działacze partii Razem) do rady miasta.