Były asystent i brat Elżbiety Bieńkowskiej zatrzymani. Mieli tworzyć grupę przestępczą

Jako pierwsza nieoficjalne informacje o bracie Bieńkowskiej podała Polska Agencja Prasowa. Money.pl u osób zbliżonych do śledztwa potwierdził, że Jarosław M. jest na liście zatrzymanych.

Jednocześnie grupie udało się wyłudzić ponad 2 mln zł od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W grze było kilka różnych projektów. CBA w tej chwili nie chce podawać żadnych szczegółów sprawy, czeka na postawienie zarzutów i ewentualne wnioski do sądu o areszt. Prokuratura Krajowa w komunikacie prasowym podaje przykład jednego z działań Lecha B. - miał otrzymać zaliczkę na poczet kredytu na zakup nieruchomości. Kredytu nie było, pieniądze miały wpaść na prywatne konto.

Kim jest Lech B.? Od prawie dekady jest właścicielem firmy zajmującej się doradztwem finansowym, wsparciem prawnym i audytem bezpieczeństwa. Co ciekawe, o nieprawidłowościach w firmie B. dziennik "Fakt" pisał w styczniu 2014 roku.

Pięć lat temu " Fakt " opisywał spór pomiędzy firmą byłego asystenta Bieńkowskiej a grupą rolników, która prosiła o pomoc komisarz. Grupa Producentów Owoców z Zegartowic "Beskid" miała na współpracy z Lechem B. stracić sporo pieniędzy. Jak pisze dziennik, do Grupy Producentów trafił znajomy Lecha B. i podpisał z nim kilka kontraktów.

"Na ich mocy firma miała przeprowadzić audyt finansowy za milion złotych oraz dostała w użytkowanie kilka samochodów, które należały do Beskidu" - opisuje dziennik. Gdy rolnicy zorientowali się, za co będą płacić krocie - zaczęli szukać sposobu, żeby rozwiązać umowy. To się nie udało.