Były minister finansów stanie na czele BGK?

"Według Polityka Insight prezesem BGK może zostać Mateusz Szczurek. Wg moich informacji nic nie jest przesądzone. Np. frakcja Trzaskowskiego i Nitrasa lansuje na to stanowisko Mirosława Czekaja - skarbnika Warszawy" - napisał na platformie X Mariusz Gierwszewski.

Mateusz Szczurek, to były główny ekonomista ING Banku Śląskiego, który był już ministrem finansów w końcówce rządów PO-PSL. Od siedmiu lat jest za to członkiem Europejskiej Rady Budżetowej. To niezależne ciało doradcze stworzone przy Unii Europejskiej, mające na celu dbanie o stabilność fiskalną. Szczurek zasiada tam w pięcioosobowym składzie (wraz z Belgiem, Włochem i Holendrem, a Radzie przewodniczy Duńczyk).