Były prezes PKO BP komentuje zarzuty. "Niedorzeczne oskarżenia"

Prokuratura Regionalna w Lublinie złożyła akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi zarządu PKO BP , Zbigniewowi Jagielle . Został on oskarżony o działanie na szkodę spółki, szacowane na blisko 5 mln zł. Jagiełło nie przyznał się do zarzutów.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie Beata Syk-Jankowska poinformowała we wtorek o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu. Śledczy zarzucili Zbigniewowi Jagielle (który zgodził się na ujawnienie nazwiska, o czym informuje "Rzeczpospolita") popełnienie ośmiu przestępstw. Siedem z tych zarzutów dotyczy wyrządzenia szkody w mieniu PKO BP S.A. w łącznej kwocie przekraczającej 3,2 mln zł.

Ósmy zarzut dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Zdaniem prokuratury przestępstwo miało polegać na zaniechaniu – od września 2016 do czerwca 2017 r. - przez Zbigniewa Jagiełło podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania realizacji urlopów wypoczynkowych przez siedmiu członków zarządu PKO BP S.A. oraz swojego własnego urlopu przed rozwiązaniem stosunków pracy. Według śledczych przełożyło się to na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za tak niewykorzystany urlop wypoczynkowy na łączną kwotę 1,6 mln zł.