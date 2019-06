Były wojewódzki radny PiS idzie do więzienia - kara bez zawieszenia

Były polityk znany jest dziś bardziej ze sprawy przekrętów we wrocławskim oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża . Był dyrektorem oddziału PCK do wiosny 2017 roku. Jest podejrzany o wyprowadzenie z kasy tej organizacji przeszło miliona złotych – informuje serwis Polska Times.

W 2008 roku pojawił się w Południowo – Zachodniej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej. Groził jej zarząd komisaryczny. Do władz Kasy trafił wówczas Jerzy G. Przekonano go, że jest szansa, by uniknąć zarządu komisarycznego. Podpisano umowę z kancelarią mecenasa T. Z potężną karą finansową płatną na wypadek wprowadzenia komisarza do Kasy. Podpisano też akty notarialne, które miały ułatwić egzekucję. Pod nimi właśnie jest podpis Jerzego G. - czytamy w "Polska Times".