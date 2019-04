Anna Zalewska, jabłka z PCK i kampania wyborcza. Trwa śledztwo

Śledztwo w sprawie dolnośląskiego Polskiego Czerwonego Krzyża trwa. Jabłka to jego poboczny temat. Jerzy G. to były już członek PiS, który jest głównym podejrzanym o wyprowadzanie z PCK ok. 1,3 mln zł. To szacunek prokuratury, która na tyle wyceniła ukradzioną z PCK odzież, którą potem sprzedawano w lumpeksach.