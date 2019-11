Cała branża może zniknąć. Koniec rejsów wędkarskich w polskich portach

Jest październikowa sobota. Temperatura powietrza wynosi nie więcej niż 5 stopni. Do wschodu słońca zostało ponad 2 godziny, a port we Władysławowie jest pełen ludzi. "Proszę o zgodę na wyjście w morze z wędkarzami" - słychać co chwilę z radiostacji kutra. I faktycznie, co kilka minut z portu wypływa kolejna jednostka. To była jedna z ostatnich okazji, by obserwować ten poranny rumor. Od stycznia takiego życia w porcie już nie będzie.