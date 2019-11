Caritas Polska. Byli pracownicy skarżą się na dyrekcję i piszą do biskupów

"(Ks. Iżycki) groził, że jeśli kiedykolwiek powiemy o nim głośno źle, to nas zniszczy, on i jego prawnicy. Okazało się, że był to czas, gdy pierwsza osoba wystąpiła przeciwko CP do sądu” – taki fragment można znaleźć w jednym z oświadczeń, do którego dotarł "DGP".