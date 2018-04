Nagrody ministrów pójdą na Caritas. Instytucja zabiera głos

Fot. REPORTER "Deklaracja o przekazaniu Caritas premii, otrzymanych uprzednio przez członków rządu, była dla nas niespodzianką" - czytamy w przesłanym do money.pl oświadczeniu.

"Podjętą decyzję traktujemy jako wyraz zaufania i docenienia dotychczasowej pracy Caritas zarówno w Polsce jak i poza jej granicami" - pisze organizacja w oficjalnym oświadczeniu przesłanym money.pl.

W czwartek wysłaliśmy zapytanie do rzecznika Caritasu w sprawie decyzji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Publicznie wycofał się on z deklaracji wyrażonej w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl, że nagród "trzeba bronić".

Mimo to w czwartek wycofał się z tych słów. Stwierdził, że "do polityki nie idzie się dla pieniędzy". I nakazał oddać ministrom pieniądze na konta Caritasu.

"Deklaracja o przekazaniu Caritas premii, otrzymanych uprzednio przez członków rządu, była dla nas niespodzianką" - czytamy w przesłanym do money.pl oświadczeniu. Katolicka organizacja zapowiada, że pozyskane od rządu środki przeznaczy na dwa programy: "Skrzydła" oraz "Tornister pełen uśmiechów". Są to akcje adresowane do "młodzieży z niezamożnych polskich rodzin".

"Dzieci, które chcielibyśmy objąć programem 'Skrzydła', jest znacznie więcej, niż środków, jakimi dysponujemy. Także w ramach 'Tornistra pełnego uśmiechów' będziemy mogli pomóc większej liczbie polskich dzieci. Szczególnie myślimy o tych polskich dzieciach, które mieszkają za wschodnią granicą Polski" - pisze Caritas.

"Tornister pełen uśmiechów" to program, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z ubogich rodzin. Z pieniędzy z tego programu dzieci będą wyposażane w wyprawki szkolne, mogą też dostać tornistry z wyposażeniem. Caritas chwali się, że w ciągu niemal dekady trwania programu udało się przygotować 150 tys. wyprawek.

"Skrzydła" natomiast to długofalowy program, który obejmuje opieką finansową uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce. Chodzi o część młodzieży, która ma trudności edukacyjne ze względu na trudną sytuację materialną lub wypadki losowe. W ramach stypendium uczniowie dostają m. in. pomoce naukowe, odzież, korepetycje lub pomoc w dojazdach do szkół.

Caritas zapowiada, że w pełni rozliczy się ze środków, które teraz mają przekazać mu ministrowie rządu PiS.