CD Projekt. Pozew zbiorowy w USA. Spółka wprowadziła inwestorów w błąd?

"Pozywający domagają się ustalenia na drodze sądowej, czy działania spółki i jej członków zarządu związane z premierą gry 'Cyberpunk 2077' stanowiły naruszenie przepisów federalnych, poprzez między innymi wprowadzenie inwestorów w błąd, doprowadzając tym samym do powstania strat po ich stronie" - dodano w komunikacie.

Problemy CD Projektu

Kancelaria zaapelowała do udziałowców, by zgłaszali do niej swoje roszczenia wobec CD Projektu.