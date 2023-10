Ceny akademików w górę. Nawet 1100 zł za miesjce, ale chętnych i tak nie brakuje

Wszystkie są już zajęte, choć była podwyżka cen w wysokości 10-15 proc. w porównaniu do ubiegłego roku akademickiego .

- Nominalnie nie są to jednak duże podwyżki, ponieważ koszty zakwaterowania w domach studenckich Politechniki Rzeszowskiej (PRz) były jednymi z najatrakcyjniejszych w kraju. I nawet po podwyżkach ceny są niższe niż koszty wynajęcia pokojów u prywatnych właścicieli mieszkań w Rzeszowie – wyjaśnia rzecznik PRz.

Ceny w akademikach w Rzeszowie

W przypadku pokoi jednoosobowych ceny wahają się od 530 do 570 zł. W pokoju dwuosobowym za miejsce trzeba zapłacić co najmniej 500, a w pokoju trzyosobowym 450 – 480 zł. Wszystko zależy od standardu, można się też zdecydować na większy pokój do samodzielnego wykorzystania. Są też pokoje rodzinne.