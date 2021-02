Ceny będą rosły. Świadczy o tym coraz więcej przesłanek

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) - prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych - wzrósł o blisko 1 pkt w lutym. Eksperci Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) podkreślają, że przybywa składowych, które przyczynić się mogą w perspektywie najbliższych miesięcy do wzrostu cen.

"To już siódmy miesiąc systematycznego wzrostu wskaźnika. W ostatnich miesiącach nasilają się obawy o wzrost cen zarówno po stronie wytwórców, jak i konsumentów, a ceny surowców na światowych rynkach zaczynają znacząco drożeć" - czytamy w raporcie.

Wynika z niego, że polityka osłabiania złotego przez NBP podraża import zarówno surowców sprowadzanych do dalszej przeróbki jak i gotowych produktów trafiających bezpośrednio do konsumenta.

"Warto również zwrócić uwagę na strukturę branż, w których planowane są podwyżki. Są to głównie te branże, które oferują przetworzone surowce konieczne do dalszej produkcji, takie jak: przetwórstwo ropy naftowej, produkcja metali czy produkcja sprzętu transportowego. Wzrost tych cen oznacza wyższe koszty produkcji w branżach wytwarzających towary konsumpcyjne, co bezpośrednio przełoży się na wzrost wskaźnika CPI, potocznie zwanego inflacją" - tłumaczą eksperci BIEC.