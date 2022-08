Ceny energii dramatycznie rosną. W Wielkiej Brytanii o 80 proc.

Zapowiadana na październik podwyżka cen za energię w Wielkiej Brytanii to już druga, która została uchwalona w tym roku. W kwietniu stawki poszły w górę o 54 proc., co jest skutkiem toczącej się w Ukrainie wojny. Wszystko to sprawia, że Wielka Brytania pogrąża się w kryzysie: galopuje inflacja, rosną również ceny żywności, paliwa oraz transportu.