Ceny gazu na 2024 rok. Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy

Polacy nie odczują obniżek

W zmienionej taryfie cena gazu dla gospodarstw domowych oraz tzw. odbiorców uprawnionych do skorzystania z taryfy spada z 318,14 do 290,97 zł za MWh . Stawki opłat abonamentowych nie uległy zmianie. Zgodnie z prawem zmianę taryfy należy wprowadzić najwcześniej 14 dni po jej opublikowaniu.

Przedłużenie przepisów mrożących ceny nie oznacza jednak braku konieczności prowadzenia przez regulatora postępowań taryfowych. Zatwierdzone przez Prezesa URE taryfy stanowią bowiem podstawę do obliczenia wysokości rekompensat należnych przedsiębiorstwom energetycznym.

- URE na bieżąco monitoruje sytuację rynkową i podejmuje działania w reakcji na zmieniające się warunki. W związku ze spadkiem cen gazu na rynku hurtowym podjąłem decyzję o wezwaniu czternastu przedsiębiorców do obniżenia cen gazu w taryfach. Takie wezwania zostały skierowane do wszystkich przedsiębiorstw, które sprzedają gaz do odbiorców objętych taryfami i stosują ceny wyższe od aktualnych cen rynkowych - powiedział prezes URE Rafał Gawin.