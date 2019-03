Ceny materiałów budowlanych rosną nawet o 20 proc. "Mieszkania też muszą podrożeć"

- W lutym, rok do roku, wzrosły ceny wszystkich materiałów budowlanych – informuje Grupa PSB. Cement w tym czasie zdrożał o ponad 10 proc., płyty OSB o 8 proc., materiały do budowy ścian i kominów o 19,3 proc., izolacje termiczne - 3,9 proc., a materiały do urządzenia otoczenia domu o 4,2 proc. - czytamy w komunikacie firmy.