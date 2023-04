Oto jak rosną ceny mieszkań w Polsce. Są najnowsze dane

Ceny 43 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Ceny mieszkań są grubo przesadzone, kawalerka w dużym mieście w cenie "zwykłego" domu pod miastem. Pomijając już życie w centrum miasta, dojazdy mieszkając poza miastem, itp., ale osobiście uważam, że wydawanie pół mln zł za kawalerkę 30 m2 to czysta głupota. Pół biedy jak ktoś kupuje za gotówkę, jego sprawa co zrobi ze swoimi pieniędzmi, ale ludzie potrafią brać kredyty na 30 lat, żeby to kupić...