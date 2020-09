Ceny nieruchomości. Na rynku flauta, ale na horyzoncie widać już spadki cen

– Po trzech miesiącach silnych wahań, kiedy to ceny na głównych krajowych rynkach nieruchomości z miesiąca na miesiąc notowały dochodzące do 3 proc. zmiany w obu kierunkach, w sierpniu nagle zapanowała "flauta”- mówi Jarosław Jędrzyński z serwisu Rynek Pierwotny.

Jednak w Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu, ruch cen mieszkań deweloperskich w relacji miesiąc do miesiąca nie osiągnął nawet promila. Bardzo podobnie było w Krakowie, gdzie zwyżka wyniosła skromne 0,15 proc.

Co zwiastuje stagnacja w cenach?

Potem nastąpiło odbicie. Na dwóch głównych rynkach nieruchomości kraju - w Warszawie i Krakowie - doszło do silnego wybicia stawek nowych mieszkań. Jak obecnie wygląda sytuacja? Jak już wspomniano, ceny w Warszawie nadal idą w górę, natomiast w Krakowie wyhamowały.

Natomiast za 60-metrowe mieszkanie w Krakowie płacono średnio 580 tys. zł, w Gdańsku - 575 tys. zł, we Wrocławiu - 520 tys. zł, a w Poznaniu - 460 tys. zł.

W stolicy najwyższe są nie tylko ceny, lecz także średni metraż, który wynosi 62 metry kwadratowe. W pozostałych analizowanych miastach jest to ponad 50 metrów kwadratowych, przy czym najmniejszy średni metraż jest we Wrocławiu (dokładnie 53,9).

Drugim najdroższym miastem w Polsce - poza Warszawą - był Kraków. W stolicy Małopolski za metr kwadratowy nieruchomości trzeba było zapłacić 9 tys. 658 zł, prawie tyle samo, co w miesiąc wcześniej. Trzeba jednak pamiętać, że miesiąc wcześniej, czyli w lipcu, to właśnie pod Wawelem wzrosty były najwyższe ze wszystkich analizowanych miast.

Na trzecim miejscu pod względem cen uplasował się Gdańsk. Jest to jednocześnie drugie po Warszawie miasto, w którym w sierpniu odnotowano niewielki wzrost cen. W stolicy Pomorza za metr kwadratowy płacono 9 tys. 577 zł.

W Gdańsku 60-metrowe mieszkanie kosztowało w sierpniu aż o prawie 32 tys. więcej niż w maju. Średnia cena za metr kwadratowy w okresie maj-sierpień wzrosła aż o 530 zł. Kluczem do rozszyfrowania podwyżek są nowo wprowadzone do sprzedaży lokale. To ich ceny podbijają średnią.