Ceny paliw wystrzeliły. Ile zapłacimy za tankownie w wakacje?

- W tej chwili wydaje się, że ceny paliw na stacjach nie będą rosły i przynajmniej do końca lipca ustabilizują się na poziomie zbliżonym do obecnego. Średnio w kraju ten poziom cen to ok. 5,56 zł za litr benzyny Pb 95 oraz 5,42 zł za litr oleju napędowego – mówi Rafał Zywert, analityk BM Reflex.