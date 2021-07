Koniec kultowej marki ciągników. Sąd ogłosił upadłość Ursusa

Jerzy Przyk 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

przed chwilą...hmm... po 1989 roku wszystkie kolejne ekipy rządowe poprzyklejały się do rzymsko-katolickich hierarchów, oczekując na wzajemność, ergo - na kościelny poklask głoszony z kościelnych ambon. W zamian - hierarchowie zażyczyli sobie od kolejnych, tak zwanych [polskich rządów] - ziemskich nadań oraz pieniędzy, a ostatnio - nieskrępowany dostęp do publicznej telewizji, zwanej Jackową Kurwizją - wszystko kosztem polskich podatników. Nie sposób się zatem dziwić, że po 1989r głównym źródłem zła w naszym kraju stali się kościelni hierarchowie oraz ich 😞politykierscy akolici, wspierający motłoch, hołotyzm, zabobon oraz wszelką ciemnotę. Nikt, kto posiada zdolność do samodzielnego myślenia, przenigdy nie odda swojego głosu przy wyborczej urnie na partię, która stanowczo i zdecydowanie nie odetnie się od czarnych, watykańskich sotni. Tylko jednostronne zerwanie hańbiącego Polskę i Polaków konkordatu, bezwzględna sekularyzacja wszelkich, tak zwanych [dóbr kościelnych] - (ichni panbóg z nieba im ziemskich dóbr nie nadał), odcięcie wszelkiej maści kapelanów, katechetów oraz im podobnych - od pieniędzy podatników - pozwoli na natychmiastowe uzdrowienie sytuacji społeczno-gospodarczej w naszym kraju. P.S. Prawdziwych mężów stanu w Polsce ze świecą szukać. Najczęściej - to zwykłe, politykierskie cwaniaczki, zakładnicy miękkich, sejmowych foteli oraz apanaży i innych synekur - powiązanych z owymi fotelami. Ot, i wszystko...