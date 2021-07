Polska drugim krajem w Europie, w którym najtrudniej prowadzić biznes

Polska po raz pierwszy w historii przygotowania raportu znalazła się w grupie dziesięciu państw, w których najtrudniej prowadzić biznes, zamykając tę stawkę. W Europie trudniej niż nad Wisłą prowadzi się biznes jedynie we Francji.

- Najgorszy wynik Polski w historii pod względem łatwości prowadzenia biznesu wynika z często zmieniającego się prawa, małej przejrzystości co do jego zasad stosowania i mniejszego niż w innych krajach pakietu udogodnień dla inwestorów zagranicznych - powiedziała dyrektor zarządzająca TMF Group w Polsce Joanna Romańczuk.

- Nie pomógł w tej sytuacji również czas pandemii, jednak należy pamiętać, że z trudną sytuacją w tym zakresie zmagały się wszystkie kraje, a my na ich tle niestety nie wypadliśmy korzystnie - dodała.

Polska ma do nadrobienia bardzo wiele, nie tylko w odniesieniu do globalnych liderów, ale również, a może przede wszystkim do krajów europejskich, z którymi konkurujemy o inwestorów. Inwestorów przyciągają bowiem te kraje, w których najłatwiej prowadzić biznes.